Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова умерла в 112 лет

Нафиза Жарылгапова, одна из старейших жительниц России, ушла из жизни в возрасте 112 лет на территории Казахстана. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщили в пресс-службе Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ».

— (Последние дни жизни — прим. «ВМ») она была в гостях у детей в Казахстане в городе Уральске, там ее и похоронили, — передает слова руководителя направления духовно-культурного просвещения организации Ербулата Сагандыкова ТАСС.

Нафиза Исламбековна Жарылгапова появилась на свет 1 июля 1914 года в казахской семье. Значительную часть своей жизни она прожила в Оренбургской области.

Несколько лет назад она переехала в Самарскую область, чтобы жить с семьей внучки. По данным пресс-службы правительства Самарской области, у Жарылгаповой пятеро детей, 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.