В Екатеринбурге отгремел легендарный фестиваль со звездами. Фото

Фестиваль прошел на площадке культурного центра «Урал».
В Екатеринбурге впервые с 2020 года прошел фестиваль «Старый Новый Рок». Он собрал на одной площадке 25 музыкальных коллективов, среди которых были и знаменитые — «мытища в огне», «Запрещенные барабанщики», «Сова» и другие. Как это было — в фоторепортаже URA.RU.
Организаторы впервые за несколько лет отказались от платного входа, чтобы все желающие в течение семи часов могли насладиться музыкой. Основой программы стали молодые команды, для которых выступление на «Старом новом роке» стало возможностью заявить о себе широкой публике. Кроме этого, среди главных участников фестиваля были группы «Топ», «Быдлоцыкл» и Patrick Cash.
«Старый Новый Рок» проводится в Екатеринбурге с 2000 года, на его сцену в разное время выходили «Аффинаж», «Пошлая Молли», «Калинов мост», Найк Борзов и другие известные исполнители. В 2019 году директор фестиваля Евгений Горенбург объявил, что проект себя изжил, после чего мероприятие перестали проводить. Возродить рок-событие решили в 2026 году: сначала его планировали провести в Ельцин Центре, но в итоге перенесли в центр культуры «Урал».