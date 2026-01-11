В Екатеринбурге отгремел легендарный фестиваль со звездами. Фото

«Старый Новый Рок» проводится в Екатеринбурге с 2000 года, на его сцену в разное время выходили «Аффинаж», «Пошлая Молли», «Калинов мост», Найк Борзов и другие известные исполнители. В 2019 году директор фестиваля Евгений Горенбург объявил, что проект себя изжил, после чего мероприятие перестали проводить. Возродить рок-событие решили в 2026 году: сначала его планировали провести в Ельцин Центре, но в итоге перенесли в центр культуры «Урал».