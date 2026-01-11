Ричмонд
Казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск

Казахстанского блогера Кайсара Камзу объявили в розыск по линии экономических преступлений. Об этом свидетельствуют данные на портале органов правовой статистики и специальных учётов.

Сведения о розыске Камзы Кайсара Бакытжановича (1995 г. р.) были внесены в реестр накануне. Проведение оперативно-разыскных мероприятий поручено департаменту экономических расследований столичного подразделения Агентства РК по финансовому мониторингу. Почему было принято такое решение — неизвестно.

Камзу, чья аудитория в одной из социальных сетей превышает 2,4 миллиона подписчиков, длительное время находится за рубежом. Он известен как тревел-блогер и участник казахстанских кинопроектов.

Примечательно, что до этого в Сети широко обсуждались его видео из Индии, где он позволял себе нецензурную лексику и агрессивное поведение по отношению к местным жителям. Кроме того, как ранее указывало Агентство по финансовому мониторингу, блогер входил в число лиц, причастных к рекламе незаконных онлайн-казино.

Ранее сообщалось, что в сентябре налоговая ликвидировала последнюю российскую компанию блогера Гусейна Гасанова, объявленного в международный розыск. ФНС закрыла ООО «Банда Фудс», которое производило роллы. Бизнес Гасанова «не пошёл», а партнёрам, которые поставляли упаковку и занимались доставкой, пришлось обращаться в суд.

