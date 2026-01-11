Сургутскому району исполнилось 102 года

В обращении глава района отметил, что в Сургутском районе всегда жили сильные люди, не боящиеся сурового климата и тяжелой работы. Именно жители, по его словам, сделали территорию одним из самых экономически развитых районов России. Андрей Трубецкой выразил уверенность, что у Сургутского района впереди не менее славное будущее, и поздравил земляков с праздником.