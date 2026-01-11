Сургутскому району исполнилось 102 года

Андрей Трубецкой выделил роль местных жителей в развитии территории.
Сургутский район ХМАО отпраздновал 102‑ю годовщину со дня образования. Глава муниципалитета Андрей Трубецкой подчеркнул вклад местных жителей в развитие территории и выразил уверенность в ее перспективном будущем.
«Ровно 102 года назад был образован наш с вами район. По меркам истории не так много, но для нас, его жителей, важен каждый период», — написал Трубецкой в своем telegram‑канале.
В обращении глава района отметил, что в Сургутском районе всегда жили сильные люди, не боящиеся сурового климата и тяжелой работы. Именно жители, по его словам, сделали территорию одним из самых экономически развитых районов России. Андрей Трубецкой выразил уверенность, что у Сургутского района впереди не менее славное будущее, и поздравил земляков с праздником.