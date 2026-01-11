Глава Ялты Янина Павленко показала шторм, накрывший город

Глава Ялты рассказала, что только за 10 января в регионе выпало 27 мм осадков, а на горной вершине Ай-Петри — 65 мм. Павленко подчеркнула, что такие погодные условия чреваты подъемом уровня воды в реках. МЧС и экстренные службы города в настоящий момент также работают в усиленном режиме, известно о 1063 обращениях в связи с ЧП.