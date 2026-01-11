Глава Ялты Янина Павленко показала шторм, накрывший город

Глава администрации Ялты Янина Павленко показала кадры города, который накрыло штормом из-за сильной непогоды. Снимками и видеозаписью политик поделилась в личном Telegram-канале.
«Ялту накрыло штормом, море сильно волнуется. Прошу всех, кто решил прогуляться на набережной, соблюдать осторожность. Температура воздуха составляет 10 градусов, порывы ветра до 8 м, а волнение моря — 4 балла», — написала Павленко.
Глава Ялты рассказала, что только за 10 января в регионе выпало 27 мм осадков, а на горной вершине Ай-Петри — 65 мм. Павленко подчеркнула, что такие погодные условия чреваты подъемом уровня воды в реках. МЧС и экстренные службы города в настоящий момент также работают в усиленном режиме, известно о 1063 обращениях в связи с ЧП.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2023 году в Ялте прошел «шторм века», от которого пострадали 30% берегоукрепительных сооружений. Непогода привела к значительным повреждениям и убыткам, нанесенным инфраструктуре.