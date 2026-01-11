Американская студентка умерла от тромбоза мозга из-за противозачаточных таблеток

Американская студентка Айн Роуз Херст, которой было всего 19 лет, умела от тромба мозга из-за приема противозачаточных таблеток.
Девушка незадолго до своей смерти пожаловалась на сильную головную боль. Она решила, что причиной тому стал выпитый накануне на вечеринке алкоголь. Но спазмы не проходили, так что мать дала ей обезболивающее и посоветовала поспать.
Однако девушке стало резко хуже, после чего она потеряла сознание. Уже в больнице врачи диагностировали ей тромбоз венозных синусов мозга — в сосудах образовался опасный кровяной сгусток. Медики боролись за ее жизнь, но через два дня Херст умерла на руках у родительницы.
Расследование подтвердило, что причиной смерти стал тромб, а прием комбинированных противозачаточных средств «Фемодетт» мог стать толчком к его образованию. Девушка пила эти таблетки три года — их ей выписали в 16 лет для нормализации цикла.
У нее были проблемы с давлением, из-за чего таблетки ей временно отменяли, но потом снова прописали. После этой трагедии родители Херст создали благотворительный фонд ее имени. Главная его цель — рассказывать людям о возможных побочных эффектах и рисках, связанных с приемом оральных контрацептивов, передает BBC.
Наиболее часто назначаемые американскими врачами противозачаточные таблетки были классифицированы Международным агентством по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения как канцерогенные.