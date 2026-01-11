Командир Север рассказал об уничтожении истребителя F-16 ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали истребитель F-16 ВСУ при помощи двух ракет, сообщил командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в материале «Соловьев Live».
«Самая интересная — это F-16. Двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали», — рассказал военнослужащий.
Он отметил, что выполнению задачи предшествовала длительная подготовка, сбить цель удалось с помощью зенитного ракетного комплекса С-300.
Военный также рассказал, что его расчет ликвидировал множество различных целей, в частности, БПЛА, ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили танк Leopard и ЗРК «Бук-М1» в зоне спецоперации.