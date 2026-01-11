Умерла Нафиза Жарылгапова, одна из старейших жительниц России

Нафиза Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года и большую часть жизни провела в Оренбургской области, но несколько лет назад с семьей внучки переехала в Самарскую область. У женщины большая семья — пятеро детей, 24 внука, а также 52 правнука и 32 праправнука.