Умерла Нафиза Жарылгапова, одна из старейших жительниц России

В Казахстане, в городе Уральске, умерла Нафиза Жарылгапова, одна из старейших жительниц РФ. Ей было 112 лет. Об этом сообщает «КП-Самара».
Нафиза Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года и большую часть жизни провела в Оренбургской области, но несколько лет назад с семьей внучки переехала в Самарскую область. У женщины большая семья — пятеро детей, 24 внука, а также 52 правнука и 32 праправнука.
Как пояснили в Самарской РОО Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»), в последние дни жизни Нафиза Жарылгапова гостила у детей в Казахстане в городе Уральске. После кончины там ее и похоронили.
Ранее KP.RU сообщал о кончине 114-летней Клавдии Гадючкиной из Ярославской области, которая считалась старейшей женщиной России. Это произошло 29 ноября 2025 года.