Умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова, ей было 112 лет

Ранее сообщалось о смерти российского бейсболиста Павла Акишева — многократного чемпиона страны и игрока сборной России. До 43-летия ему оставались считаные недели: 30 января спортсмену должно было исполниться 43 года. Акишев начинал в московском клубе «Москвич», позже выступал за «Торнадо» и играл за сборную России по бейсболу до 2010 года.