Умерла одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова, ей было 112 лет

По словам представителя организации, в последние дни она гостила у детей в Казахстане, в городе Уральске. Там же её и похоронили. Последние дни жизни она провела в гостях у детей.
Нафиза Исламбековна родилась 1 июля 1914 года в казахской семье. Большую часть жизни она прожила в Оренбургской области, а несколько лет назад переехала в Самарскую область вместе с семьёй внучки. Жарылгапова воспитала пятерых детей; у неё осталось 24 внука, 52 правнука и 32 праправнука.
Ранее сообщалось о смерти российского бейсболиста Павла Акишева — многократного чемпиона страны и игрока сборной России. До 43-летия ему оставались считаные недели: 30 января спортсмену должно было исполниться 43 года. Акишев начинал в московском клубе «Москвич», позже выступал за «Торнадо» и играл за сборную России по бейсболу до 2010 года.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.