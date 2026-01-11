«Поезд здоровья» будет пребывать в Балахнинском округе с 12 по 15 января

«Поезд здоровья» будет пребывать в Балахнинском муниципальном округе с 12 по 15 января, об этом сообщается в telegram-канале окружной администрации.
Прием жителей проведут врачи-специалисты областных медицинских организаций — кардиолог, гинеколог, уролог, терапевт, а также можно будет пройти исследования — ММГ, ФЛГ, ЭКГ.
12 января прием врачей-специалистов пройдет на территории Кочергинской врачебной лаборатории в поселке Совхозный, 13 января — на территории ФОКа «Олимпийский» в Балахне, 14 января — на территории городской поликлиники № 1 в Балахне, 15 января — на территории Лукинского ФАПа в рабочем поселке Лукино.
Для проведения полноценной консультации необходимо иметь на руках результаты обследований в соответствии с профилем заболевания. При себе также должен быть паспорт, медицинский полис, СНИЛС.