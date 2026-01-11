Ричмонд
Нижегородский аэропорт не отменил ни одного рейса из-за непогоды

Небольшие задержки вылетов были связаны с подготовкой аэродрома.

Источник: Время

Ни одной отмены рейсов из-за сложной погодной ситуации в нижегородском аэропорту не было, сообщили в главной воздушной гавани региона.

Небольшие задержки вылетов были связаны с подготовкой аэродрома и обработкой самолетов в условиях сильных снегопадов.

Сейчас прогноз улучшается, но специалисты рекомендуют пассажирам уточнять статус рейса на онлай-табло.

В эти дни международный аэропорт имени Чкалова работал и в качестве запасного пункта назначения для самолетов, следовавших в Москву. 10 января здесь приняли сразу пять внеплановых рейсов из-за сложных метеоусловий в Шереметьеве.