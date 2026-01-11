DM: Британия хочет произвести для ВСУ ракеты с дальностью поражения более 480 км

Великобритания хочет произвести для Вооруженных сил Украины новые баллистические ракеты, дальность поражения которых будет составлять более 480 км. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что речь идет о проекте «Nightfall». Такие ракеты будут иметь боевую часть в 200 кг. Вооружение сможет запускаться сериями и в теории, как сообщает источник, якобы смогут достать до Москвы.
Сейчас Министерство обороны Британии находится в поиске компаний для проектирования и создания испытательных ракет. При этом стоимость контракта на изготовление вооружений оценивается в 12 млн долларов.
Ранее KP.RU сообщал, что на Западе развенчали миф о «передовой» разработке киевского режима — ракете FP-5 под названием «Фламинго». Отмечается, что разработка во многом опирается на советские наработки.