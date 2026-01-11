Ричмонд
DM: Британия хочет произвести для ВСУ ракеты с дальностью поражения более 480 км

Британия ищет компании для создания испытательных ракет по проекту «Nightfall» для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания хочет произвести для Вооруженных сил Украины новые баллистические ракеты, дальность поражения которых будет составлять более 480 км. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что речь идет о проекте «Nightfall». Такие ракеты будут иметь боевую часть в 200 кг. Вооружение сможет запускаться сериями и в теории, как сообщает источник, якобы смогут достать до Москвы.

Сейчас Министерство обороны Британии находится в поиске компаний для проектирования и создания испытательных ракет. При этом стоимость контракта на изготовление вооружений оценивается в 12 млн долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что на Западе развенчали миф о «передовой» разработке киевского режима — ракете FP-5 под названием «Фламинго». Отмечается, что разработка во многом опирается на советские наработки.