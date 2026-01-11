Ричмонд
Губернатор Моор поздравил биатлонистку из Тюмени с победой на чемпионате России

Виктория Сливко из Тюмени продемонстрировала выдающийся результат на чемпионате России по биатлону в Ижевске, завоевав золото, серебро и бронзу в трех гонках. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил биатлонистку и тренерский штаб.

Виктория Сливко взяла три медали на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

«В трех гонках — три медали. Причем всех достоинств: в индивидуальной гонке золото, вчера в одиночной смешанной эстафете — бронза вместе с Михаилом Бурундуковым, и сегодня серебро в масс‑старте», — отметил Моор в telegram‑канале. Спортсменка подтвердила статус лидера тюменской сборной, показав стабильные и сильные выступления на соревнованиях.

Ранее URA.RU рассказывало, что Сливко завоевала золото в индивидуальной гонке, преодолев дистанцию 15 км за 45 минут 33,8 секунды. Второе место заняла Наталия Шевченко, а бронзовую медаль получила Тамара Дербушева — обе спортсменки представляли Свердловскую область.