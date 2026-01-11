Губернатор Моор поздравил биатлонистку из Тюмени с победой на чемпионате России

«В трех гонках — три медали. Причем всех достоинств: в индивидуальной гонке золото, вчера в одиночной смешанной эстафете — бронза вместе с Михаилом Бурундуковым, и сегодня серебро в масс‑старте», — отметил Моор в telegram‑канале. Спортсменка подтвердила статус лидера тюменской сборной, показав стабильные и сильные выступления на соревнованиях.