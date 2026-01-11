Одна из старейших жительниц России умерла на 112-м году жизни

Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в знатной казахской семье. Большую часть жизни она провела в Оренбургской области. Несколько лет назад она переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки. По данным правительства региона, долгожительница воспитала пятерых детей, 24 внука, 52 правнуков и 32 праправнука.