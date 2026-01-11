Одна из старейших жительниц России умерла на 112-м году жизни

САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова, проживавшая в Самарской области, скончалась на 112-м году жизни в Казахстане во время поездки к семье, сообщил РИА Новости представитель Самарской региональной национально-культурной автономии казахов «Ак Жол» («Светлый путь») Ербулат Сагандыков.
«Она до последнего ходила, разговаривала, была в себе. Поехала к детям, внукам в Уральск (Казахстан — ред.)… Она умерла 8 января, похоронили 10 января», — рассказал собеседник агентства.
Нафиза Исламбековна Жарылгапова родилась 1 июля 1914 года в знатной казахской семье. Большую часть жизни она провела в Оренбургской области. Несколько лет назад она переехала в Самарскую область вместе с семьей внучки. По данным правительства региона, долгожительница воспитала пятерых детей, 24 внука, 52 правнуков и 32 праправнука.
Ранее в пресс-службе Соцфонда России сообщали РИА Новости, что самой пожилой россиянке 120 лет, она живет в Грозном в Чеченской Республике.