В Иране объявили национальный траур по погибшим из-за беспорядков

Власти Ирана объявили национальный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков, передает IRIB.
Согласно сообщению, власти Ирана объявили трехдневный траур по погибшим в ходе «национального сопротивления США и Израилю».
Отметим, в конце декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за падения курса риала. Впоследствии к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на многие крупные города.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал граждан страны выйти на улицы, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками.
