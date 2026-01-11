Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране объявили национальный траур по погибшим из-за беспорядков

В Иране объявили трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирана объявили национальный трехдневный траур по погибшим в результате беспорядков, передает IRIB.

Согласно сообщению, власти Ирана объявили трехдневный траур по погибшим в ходе «национального сопротивления США и Израилю».

Отметим, в конце декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за падения курса риала. Впоследствии к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на многие крупные города.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал граждан страны выйти на улицы, чтобы выразить свое несогласие с беспорядками.

Узнать больше по теме
Биография Масуда Пезешкиана
Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
Читать дальше