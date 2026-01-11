Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маркетплейс убрал из продажи ряд ветпрепаратов после сообщений об отравлениях

Представители маркетплейса проводят проверку после сообщений о массовых отравлениях подростков ветеринарными препаратами.

Источник: Комсомольская правда

Один из российский маркетплейсов убрал из продажи некоторые ветеринарные препараты после сообщений о массовых отравлениях среди подростков. Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящий момент по факту произошедшего проводится повторная проверка.

«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса», — говорится в заявлении.

Представители компании отметили, что оперативная реакция на поступающие жалобы была осуществлена в целях обеспечения безопасности пользователей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Сочи произошло массовое отравление детей, которые почувствовали недомогание во время проживания в отеле. У подростков, прибывших на соревнования по регби, диагностировали острый гастроэнтерит.