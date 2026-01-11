Маркетплейс убрал из продажи ряд ветпрепаратов после сообщений об отравлениях

Один из российский маркетплейсов убрал из продажи некоторые ветеринарные препараты после сообщений о массовых отравлениях среди подростков. Как сообщили в пресс-службе компании, в настоящий момент по факту произошедшего проводится повторная проверка.
«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса», — говорится в заявлении.
Представители компании отметили, что оперативная реакция на поступающие жалобы была осуществлена в целях обеспечения безопасности пользователей.
Ранее KP.RU сообщал, что в Сочи произошло массовое отравление детей, которые почувствовали недомогание во время проживания в отеле. У подростков, прибывших на соревнования по регби, диагностировали острый гастроэнтерит.