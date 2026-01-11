В Ростове злоумышленник проколол колеса автомобиля и скрылся

В Ростове полиция ищет человека, который исподтишка пробил покрышки чужой машины и исчез. Об этом вечером воскресенья, 11 января, рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.
— В правоохранительные органы обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестный повредил колеса его автомобиля, — прокомментировали в донском главке. — В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для этого они просматривают записи с камер видеонаблюдения, а также проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и задержать виновного.
Параллельно полицейские выясняют информацию о возможных аналогичных инцидентах в этом районе. По итогам проведенной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
