В Ростове злоумышленник проколол колеса автомобиля и скрылся

Полиция проводит проверку, изучает записи с камер и ищет свидетелей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове полиция ищет человека, который исподтишка пробил покрышки чужой машины и исчез. Об этом вечером воскресенья, 11 января, рассказали в Главном управлении МВД по Донскому региону.

— В правоохранительные органы обратился местный житель. Он сообщил, что неизвестный повредил колеса его автомобиля, — прокомментировали в донском главке. — В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для этого они просматривают записи с камер видеонаблюдения, а также проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и задержать виновного.

Параллельно полицейские выясняют информацию о возможных аналогичных инцидентах в этом районе. По итогам проведенной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

