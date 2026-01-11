Ричмонд
Погибшая при атаке ВСУ жительница Воронежа была школьным учителем

Жительница Воронежа Дина Дубинина скончалась от тяжелых травм в результате атаки ВСУ на город 10 января.

Источник: Комсомольская правда

Погибшая в результате атаки Вооруженных сил Украины на Воронеж местная жительница Дина Дубинина была преподавателем русского языка и литературы в школе № 84. Об этом сообщает «КП-Воронеж».

«Дина Леонидовна пользовалась большим авторитетом среди коллег, учеников и их родителей», — говорится в заявлении администрации города.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, врачи боролись за жизнь женщины и успели сделать ей операцию после тяжелой травмы головы. Однако ранения оказались слишком тяжелыми.

Напомним, что ВСУ совершили массированную атаку беспилотников на Воронеж вечером 10 января. В результате падения обломков БПЛА пострадали несколько человек, также были нанесены повреждения жилому сектору города.

