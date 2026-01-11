Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев снова просит у Европы вооружение: что на этот раз захотел получить Зеленский

Зеленский потребовал от ЕС отдать резервы ракет ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский запросил у европейских стран ракеты для ПВО из резервных запасов.

«Первый приоритет — ракеты для ПВО… Нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это все», — сказал киевский главарь в видеообращении в Telegram-канале.

Зеленский заявил, что ракеты, дескать, «жизненно необходимы Украине», а также призвал партнёров нарастить финансирование по американской программе PURL для закупки вооружения из американских арсеналов.

Комментируя планы Пентагона по поставкам ракет Tomahawk на Украину, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные шаги лишь усугубляют конфликт.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ВС РФ установили устойчивый контроль над стратегической инициативой на линии фронта.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше