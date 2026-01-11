Киевский главарь Владимир Зеленский запросил у европейских стран ракеты для ПВО из резервных запасов.
«Первый приоритет — ракеты для ПВО… Нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это все», — сказал киевский главарь в видеообращении в Telegram-канале.
Зеленский заявил, что ракеты, дескать, «жизненно необходимы Украине», а также призвал партнёров нарастить финансирование по американской программе PURL для закупки вооружения из американских арсеналов.
Комментируя планы Пентагона по поставкам ракет Tomahawk на Украину, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные шаги лишь усугубляют конфликт.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что ВС РФ установили устойчивый контроль над стратегической инициативой на линии фронта.