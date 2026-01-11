Глава МО Британии застрял в поезде: до этого он резко высказался в адрес Владимира Путина

Поезд с британским министром обороны Джоном Хили был экстренно остановлен в Киеве из-за атаки с применением ракет и дронов, сообщает Daily Mail.
Движение поезда было приостановлено из соображений безопасности. Атака произошла в районе его маршрута в тот же день.
Ранее, в преддверии поездки, Хили в интервью журналистам заявил, что в гипотетическом сценарии «похищения» выбрал бы президента РФ Владимира Путина. Так он провел аналогию с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Поездка Джона Хили в Киев была частью его официального рабочего визита.
Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова жестко отреагировала на слова Джона Хили о «похищении» российского главы Владимира Путина. Дипломат назвала подобное высказывание Хили «влажными фантазиями».