Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 11 января, потребовал от Европы отдать республике резервы ракет для комплексов ПВО.

Украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 11 января, потребовал от Европы отдать республике резервы ракет для комплексов ПВО.

— Первый приоритет — ракеты для ПВО, нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, эти ракеты должны быть у Украины. Также Зеленский потребовал от партнеров сделать новые взносы по программе США Prioritized Ukraine Requirements List, в рамках которой государства-участники закупают вооружение для Украины из американских запасов, передает РИА Новости.

Если Евросоюз согласится выделить Украине 800 миллиардов евро, то финансовая катастрофа в объединении в ближайшее десятилетие станет неизбежной. Об этом 11 января высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Силы противовоздушной обороны Украины не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы отражать удары армии РФ с воздуха, в том числе в столице. Об этом ранее заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Он напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город страны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше