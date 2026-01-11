Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет для комплексов ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 11 января, потребовал от Европы отдать республике резервы ракет для комплексов ПВО.
— Первый приоритет — ракеты для ПВО, нужны поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.
По его словам, эти ракеты должны быть у Украины. Также Зеленский потребовал от партнеров сделать новые взносы по программе США Prioritized Ukraine Requirements List, в рамках которой государства-участники закупают вооружение для Украины из американских запасов, передает РИА Новости.
Если Евросоюз согласится выделить Украине 800 миллиардов евро, то финансовая катастрофа в объединении в ближайшее десятилетие станет неизбежной. Об этом 11 января высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Силы противовоздушной обороны Украины не обладают достаточными ресурсами для того, чтобы отражать удары армии РФ с воздуха, в том числе в столице. Об этом ранее заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Он напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город страны.