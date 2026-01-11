Зеленский заявил, что европейским странам следует отдать украинский стороне резервы ракет для комплексов ПВО, сообщает РИА Новости.
«Первый приоритет — ракеты для ПВО… требуются поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё», — цитирует агентство его высказывание.
По утверждению Зеленского, эти ракеты «должны быть у Украины».
Помимо этого, Зеленский потребовал от партнёров «сделать новые взносы» по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Соединённых Штатов. В рамках этой программы страны-участницы приобретают оружие для Вооружённых сил Украины из запасов США.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к дипломатическому решению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Российская Федерация стремится к миру и открыта для решения украинского вопроса через политико-дипломатические средства, а также отметил, что РФ искренне хочет мира.