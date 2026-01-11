Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет

Зеленский заявил, что европейским странам следует отдать украинский стороне со своих складов резервы ракет для комплексов ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский заявил, что европейским странам следует отдать украинский стороне резервы ракет для комплексов ПВО, сообщает РИА Новости.

«Первый приоритет — ракеты для ПВО… требуются поставки со складов в Европе. Ракеты на складах есть, и мы про это знаем, знаем про это всё», — цитирует агентство его высказывание.

По утверждению Зеленского, эти ракеты «должны быть у Украины».

Помимо этого, Зеленский потребовал от партнёров «сделать новые взносы» по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) Соединённых Штатов. В рамках этой программы страны-участницы приобретают оружие для Вооружённых сил Украины из запасов США.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к дипломатическому решению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Российская Федерация стремится к миру и открыта для решения украинского вопроса через политико-дипломатические средства, а также отметил, что РФ искренне хочет мира.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше