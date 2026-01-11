Ричмонд
Тракторист Меладзе спас снеговика в Оренбурге: пригрозил пальцем и приказал не падать

Дорожный рабочий Меладзе спас снеговика в Оренбурге, это сняли на видео.

Источник: Комсомольская правда

В Оренбурге в переулке Каширина коммунальщик Звиади Меладзе уберег от сноса снеговика, стоявшего около дома. Об этом пишет «КП-Оренбург».

На опубликованном видео заметно, как тракторист, остановив технику, вылезает из кабины, в спешке чуть не теряя обувь, аккуратно переставляет снеговика и с улыбкой делает ему шуточное внушение. После этого он возвращается к работе.

«Признается, не ожидал встретить на своем пути снеговика, но ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети», — написал губернатор Евгений Солнцев в Telegram-канале.

Несмотря на то, что сам Меладзе не ожидал внимания, его поступок вызвал широкий резонанс в интернете. Благодарные земляки и пользователи со всей страны называют тракториста человеком с доброй душой и образцовым работником. Меладзе работает в дорожной компании уже четыре года.

При этом мощный циклон «Френсис» нагрянул в Москву со снегопадом, парализовав работу трасс и аэропортов.