Стало известно, сколько россиянам нужно зарплат на покупку «квадрата» жилья

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россиянам нужно около двух средних зарплат для покупки одного квадратного метра жилья, при этом самая бюджетная недвижимость по отношению к среднемесячным трудовым доходам — в Магаданской области и ХМАО, рассказал РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
«В среднем по России в последние годы отношение стоимости одного квадратного метра к средней зарплате держится на уровне около двух, то есть необходимо две среднемесячных зарплаты для покупки одного квадратного метра жилья», — говорит аналитик.
Самое дорогое жилье по отношению к среднемесячной заработной плате — в Крыму и Севастополе, где нужно около трех зарплат для покупки одного квадратного метра жилья, самое дешевое — в Магаданской области и ХМАО с примерно одной зарплатой.
При этом среднее значение по России в целом заметно смещено относительно медианного (около 1,75 зарплаты) по регионам в результате влияния таких крупных премиальных рынков как Москва, Краснодарский край и Татарстан (около 2,2−2,3 зарплаты), Санкт-Петербург (около 2,5 зарплат).