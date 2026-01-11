Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» усилил оборону игроком сборной России из ЦСКА Игорем Дивеевым

Защитник сборной России Игорь Дивеев перешёл из ЦСКА в петербургский «Зенит». О трансфере сообщили представители сине-бело-голубых.

Источник: Life.ru

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2028/29. Дивеев выступал за ЦСКА с лета 2019 года, дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны. За национальную сборную защитник провёл 19 матчей и отметился одним забитым мячом.

Переход Дивеева стал одним из самых заметных трансферов текущего окна и усилил оборонительную линию действующего чемпиона страны.

Ранее Life.ru писал, что экс-футболист сборной России Юрий Жирков вошёл в тренерский штаб московского «Динамо». Вместе с ним ассистентами главного тренера стали Роман Шаронов и аргентинец Агустин Киильяборда, отвечающий за физподготовку.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.