«Зенит» усилил оборону игроком сборной России из ЦСКА Игорем Дивеевым

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2028/29. Дивеев выступал за ЦСКА с лета 2019 года, дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны. За национальную сборную защитник провёл 19 матчей и отметился одним забитым мячом.
Переход Дивеева стал одним из самых заметных трансферов текущего окна и усилил оборонительную линию действующего чемпиона страны.
Ранее Life.ru писал, что экс-футболист сборной России Юрий Жирков вошёл в тренерский штаб московского «Динамо». Вместе с ним ассистентами главного тренера стали Роман Шаронов и аргентинец Агустин Киильяборда, отвечающий за физподготовку.
