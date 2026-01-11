«Зенит» усилил оборону игроком сборной России из ЦСКА Игорем Дивеевым

Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2028/29. Дивеев выступал за ЦСКА с лета 2019 года, дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны. За национальную сборную защитник провёл 19 матчей и отметился одним забитым мячом.