ВС России сбили украинский истребитель F-16 двумя ракетами С-300

Российский зенитный ракетный комплекс С-300 успешно поразил украинский истребитель F-16, выпустив по нему две ракеты. Подробности инцидента рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным «Север».

— Самая интересная цель, которую нам удалось поразить — это F-16. Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали, — поделился он в программе «Соловьев Live» на Rutube.

По его словам, подразделение, которое было оснащено новейшим комплексом С-300 в декабре 2024 года, продемонстрировало высокую эффективность в уничтожении разных воздушных целей, в том числе беспилотников, ракет ATACMS, реактивных снарядов HIMARS и управляемых авиационных бомб.

Командующий зенитно-ракетной бригадой полковник Алексей Жирков, в свою очередь, отметил, что российские системы ПВО по своим характеристикам превосходят западные аналоги.

В ноябре 2025 года генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о действиях российского истребителя Су-35С в зоне спецоперации. По его словам, самолет заставил американские F-16 и французские Mirage летать на очень малых высотах, фактически «прижав их к земле».