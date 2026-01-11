Google уличили в распространении медицинских фейков: компании пришлось удалить несколько ИИ-роликов

Компания Google была вынуждена удалить ряд созданных ИИ-системой медицинских обзоров. Там содержались недостоверные и потенциально опасные сведения о здоровье. Об этом сообщает газета The Guardian.
«Компания Google удалила некоторые из своих медицинских обзоров, созданных с помощью искусственного интеллекта, после расследования Guardian, выявившего, что люди подвергаются риску из-за ложной и вводящей в заблуждение информации», — пишет издание.
Как писала The Guardian ранее, в одном из случаев система неверно рекомендовала больным раком поджелудочной железы исключить из рациона жиры, что, согласно экспертному мнению, могло усугубить их состояние.
