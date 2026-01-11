Google уличили в распространении медицинских фейков: компании пришлось удалить несколько ИИ-роликов

Ранее в Албании арестовали первого в мире ИИ-министра по имени Диэлла. Ее обвиняют в получении взяток и хищении бюджетных денег. Иронично, что программа, которую рекламировали как воплощение технологического прорыва, оказалась замешана в классической коррупционной схеме.