Что можно и нельзя делать в Анисьин день 12 января на Желудочницу

Собрали приметы и запреты на 12 января, когда отмечают Анисьин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 12 января вспоминает святую Анисью. В народе празднуют Анисьин день. Вместе с тем существует еще одно название у праздника — Желудочница. Все дело в том, что 12 января было принято готовить свиные желудки.

Что нельзя делать 12 января.

Не следует давать деньги в долг. Предки верили, что их не вернут. Запрещено солить еду. Считалось, что подобное может обернуться несчастьем. А еще в указанную дату не поднимали с земли потерянные вещи.

Что можно делать 12 января.

По традиции, в указанный день ходили в церковь, молились святой, прося у нее избавления от болезней желудка. Вместе с тем 12 января подходит для того, чтобы поохотиться на кабана. А еще в данный день всегда готовили свиные желудки.

Согласно приметам, если на небе не видно звезд, то погода резко изменится. В том случае, если идет снег, то лето выдастся пасмурным.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, что в Беларуси будет очень холодно на неделе 12 — 18 января.

Тем временем Минтруда сказало белорусам про вид пенсии, который можно унаследовать.

А еще Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.