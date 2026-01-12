Что можно и нельзя делать в Анисьин день 12 января на Желудочницу

Православная церковь 12 января вспоминает святую Анисью. В народе празднуют Анисьин день. Вместе с тем существует еще одно название у праздника — Желудочница. Все дело в том, что 12 января было принято готовить свиные желудки.
Что нельзя делать 12 января.
Не следует давать деньги в долг. Предки верили, что их не вернут. Запрещено солить еду. Считалось, что подобное может обернуться несчастьем. А еще в указанную дату не поднимали с земли потерянные вещи.
Что можно делать 12 января.
По традиции, в указанный день ходили в церковь, молились святой, прося у нее избавления от болезней желудка. Вместе с тем 12 января подходит для того, чтобы поохотиться на кабана. А еще в данный день всегда готовили свиные желудки.
Согласно приметам, если на небе не видно звезд, то погода резко изменится. В том случае, если идет снег, то лето выдастся пасмурным.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, что в Беларуси будет очень холодно на неделе 12 — 18 января.
Тем временем Минтруда сказало белорусам про вид пенсии, который можно унаследовать.
А еще Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.