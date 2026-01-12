Ричмонд
«Это наше все»: Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев

РФ не бомбит Киев, потому что там «наш Крещатик» и «наша Лавра». Такое мнение высказала в воскресенье, 11 января, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

— Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра, — заявила она на передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян добавила, что это ее оценочное мнение как журналиста и человека, который не имеет государственной должности.

1 января Маргарита Симоньян прокомментировала удар беспилотников ВСУ по кафе и гостинице в поселке Хорлы на Черноморском побережье. По ее словам, украинские военные регулярно совершают теракты, в результате которых гибнут гражданские люди.

Ранее журналистка также отметила, что соответствующий удар доказывает, что ВСУ не просто военные преступники, а садисты, достойные «своих духовных отцов — гестаповцев».

