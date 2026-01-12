Календарь на 12 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Северное сияние — уникальное природное явление, возникающее при столкновении частиц солнечного ветра с молекулами кислорода и азота вблизи полюсов. В этот момент слои атмосферы начинают светиться красным, зеленым, синим и фиолетовым цветами. Вид настолько завораживающий, что в честь него придумали неформальный праздник. Тысячи туристов отправляются в места, где можно наблюдать северное сияние. В нашей стране это Мурманская область, Карелия, Красноярский край и другие северные регионы. Но и в других субъектах РФ иногда можно полюбоваться полярным свечением.