В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат

«Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке. Инициатива регламентирует конкретные сроки, минимум один раз в год, и минимальный уровень индексации — не ниже уровня инфляции за предыдущий год», — сказал Нилов РИА Новости.