В Полтаве усилят контроль за воинским учётом и ужесточат розыск уклонистов

Контроль будет реализован через создание специальной комиссии. Она займется проверками государственных и частных организаций, чтобы убедиться в надлежащем ведении воинского учета. Например, правильности списков, актуальности данных и наличии ответственных сотрудников. Также предприятия обяжут сообщать в военкоматы о тех, кто не состоит на учете или нарушает его порядок.