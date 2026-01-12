В Полтаве усилят контроль за воинским учётом и ужесточат розыск уклонистов

Городские власти Полтавы ужесточат контроль над учетом военнообязанных, призывников и резервистов. Решение об этом принял исполнительный комитет горсовета, сообщает «Общественное».
Контроль будет реализован через создание специальной комиссии. Она займется проверками государственных и частных организаций, чтобы убедиться в надлежащем ведении воинского учета. Например, правильности списков, актуальности данных и наличии ответственных сотрудников. Также предприятия обяжут сообщать в военкоматы о тех, кто не состоит на учете или нарушает его порядок.
Власти также намерены усилить координацию с полицией для задержания и доставки уклонистов. Теперь их будут выявлять при любом обращении в госорганы, после чего правоохранители смогут отправить их в военкомат.
Как сообщил Киевский областной военный комиссариат, с начала всеобщей мобилизации было зафиксировано 272 случая нападения на работников ТЦК и сотрудников военкоматов.