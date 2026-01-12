Ричмонд
Работодателей хотят обязать индексировать зарплаты

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение законопроект об обязательной ежегодной индексации заработных плат. Инициатива устанавливает конкретные сроки и минимальный уровень повышения доходов работников. Об это свидетельствуют документы проекта федерального закона, имеющие в распоряжение URA.RU.

Ярослав Нилов предлагает закрепить индексацию зарплат на уровне инфляции.

«Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты. И делать это без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса», — объяснил Ярослав Нилов.

Проект федерального закона предполагает внесение изменений в статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации. В нее будут добавлены слова «не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год».

Отсутствие в действующем законодательстве четких сроков и периодичности индексации для коммерческой сферы приводит к разрозненной судебной практике и разногласиям между работниками и работодателями. Новая норма призвана создать предсказуемый механизм повышения оплаты труда, снизить количество трудовых споров и обеспечить единообразную правоприменительную практику по всей стране.