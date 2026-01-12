CNet: представлен водонагреватель Superheat H1 с функцией добычи биткоинов

Компания Superheat представила бытовой водонагреватель, обладающий функцией майнинга криптовалюты, информирует CNet.
Презентация была проведена на выставке CES 2026. Разработка стартапа из Соединённых Штатов нацелена на «повышение энергоэффективности за счёт повторного применения тепла вычислительных процессов».
Прибор получил название Superheat H1. В материале сказано, что он объединил «накопительный бойлер, объём которого составляет 190 литров, и ASIC-компьютер для добычи Bitcoin».
«Тепло, выделяемое чипами при вычислениях, направляется в теплообменник и используется для нагрева воды», — говорится в публикации.
Создатели прибора считают, что затраты на электричество для его возможного владельца можно сопоставить с расходами на обычный электрический водонагреватель, а доход от майнинга способен «частично или полностью компенсировать расходы на подогрев воды». При этом стоимость аппарата составляет около двух тысяч долларов, что на 30−40 процентов выше обычных аналогов.
В настоящее время поддерживает лишь добычу криптовалюты биткоин, но рассматривается более широкое использование технологии. Разработчики отметили, что в будущем подобные устройства могут использоваться «для распределённых облачных и ИИ-вычислений».
Ранее сообщалось, что ЦБ установил лимит для покупки криптовалюты неквалифицированным инвесторам.