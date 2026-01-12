CNet: представлен водонагреватель Superheat H1 с функцией добычи биткоинов

Создатели прибора считают, что затраты на электричество для его возможного владельца можно сопоставить с расходами на обычный электрический водонагреватель, а доход от майнинга способен «частично или полностью компенсировать расходы на подогрев воды». При этом стоимость аппарата составляет около двух тысяч долларов, что на 30−40 процентов выше обычных аналогов.