Почти 1 млн кубометров снега убрали в Москве с начала мощного снегопада

Коммунальные службы Москвы за двое суток вывезли на снегоплавильные пункты около 0,75 млн кубометров снега, который выпал после сильнейшего снегопада, начавшегося вечером 8 января. Об этом ТАСС сообщили в комплексе городского хозяйства мэрии столицы.

Источник: Life.ru

В мэрии наглядно сравнили объёмы: если весь этот снег загрузить в стандартные железнодорожные полувагоны, потребовалось бы примерно 8 522 вагона. Такой состав растянулся бы более чем на 109 км — почти как расстояние от Казанского вокзала Москвы до Коломны.

К слову, Москву и Подмосковье снова может засыпать снегом: синоптики предупреждают о приходе южного циклона. По прогнозам, он уступит по мощности недавнему шторму, но всё равно принесёт плотную облачность и заметные осадки — местами до 8 мм.

Сильнее всего, как ожидается, достанется юго-востоку области: там возможны самые «жирные» порции снега и риск гололедицы. При этом в ближайшие дни в регионе сохраняется зимняя погода — в прогнозах остаются снег и порывистый ветер.

