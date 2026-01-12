Почти 1 млн кубометров снега убрали в Москве с начала мощного снегопада

В мэрии наглядно сравнили объёмы: если весь этот снег загрузить в стандартные железнодорожные полувагоны, потребовалось бы примерно 8 522 вагона. Такой состав растянулся бы более чем на 109 км — почти как расстояние от Казанского вокзала Москвы до Коломны.
К слову, Москву и Подмосковье снова может засыпать снегом: синоптики предупреждают о приходе южного циклона. По прогнозам, он уступит по мощности недавнему шторму, но всё равно принесёт плотную облачность и заметные осадки — местами до 8 мм.
Сильнее всего, как ожидается, достанется юго-востоку области: там возможны самые «жирные» порции снега и риск гололедицы. При этом в ближайшие дни в регионе сохраняется зимняя погода — в прогнозах остаются снег и порывистый ветер.
