Голос, покоривший Америку: легендарному вокалисту «Парка Горького» Николаю Носкову — 70

В 1990 году у супругов родилась дочь Екатерина. В детстве она старалась не афишировать, кто ее отец, и, по словам Носкова, даже просила его не приходить в школу на родительские собрания. Для нее было важно выстраивать отношения со сверстниками без привязки к известной фамилии. Со временем это изменилось — и уже во взрослом возрасте Екатерина открыто говорила о гордости за отца.