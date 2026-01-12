Голос, покоривший Америку: легендарному вокалисту «Парка Горького» Николаю Носкову — 70

Николай Носков отмечает юбилей 12 января 2026.
Николай Носков — редкий пример российского артиста, чья карьера складывалась сразу в родной стране и за рубежом. В конце 1980-х он стал голосом первой советской рок-группы, добившейся реального успеха на Западе, выступал на одной сцене с Bon Jovi и Scorpions, попадал в чарты Billboard и MTV. А вернувшись в Россию, начал сольный путь. 12 января 2026 года Николаю Носкову исполняется 70 лет — URA.RU вспоминает творческий путь артиста.
Детство и юность Николая Носкова.
Николай Иванович Носков родился 12 января 1956 года в городе Гжатске Смоленской области, который позже переименовали в Гагарин. Будущий артист вырос в многодетной семье: кроме него у родителей было еще четверо детей. Отец, Иван Александрович, работал на мясокомбинате, мать, Екатерина Константиновна, — дояркой. Семья жила небогато, но в атмосфере строгого порядка и ответственности.
«Я родился вторым из пятерых детей, а в многодетных семьях принято, чтобы старшие отвечали за младших. Особого достатка у родителей не было, но наше детство от этого не стало менее счастливым», — признавался артист в интервью «Ок!».
Тяга к музыке у Николая проявилась очень рано. По его воспоминаниям, уже в четыре года он пел на чердаке родного дома. Вокальный слух и чувство мелодии, по словам самого артиста, он унаследовал от матери.
Когда Николаю было восемь лет, семья переехала в Череповец. Носков учился в обычной школе, участвовал в утренниках, театральных постановках, некоторое время пел в хоре, но быстро понял, что коллективное пение его не привлекает — ему было важно, чтобы его голос звучал отдельно от остальных. Во дворе он пел под гитару, рос в жесткой подростковой среде, нередко дрался и конфликтовал со сверстниками.
Музыкального образования Носков не получил. Он самостоятельно освоил баян, позже — фортепиано, гитару, ударные и трубу. В 14 лет Николай занял первое место на вокальном конкурсе Северо-Западного региона — близкие восприняли это как доказательство его таланта.
После школы, по настоянию отца, Николай поступил в ПТУ и получил специальность электрика. Затем началась срочная служба в морской авиации Северного флота, под Мурманском, где он играл на трубе в духовом оркестре.
Начало музыкальной карьеры Николая Носкова.
Вернувшись из армии в Череповец, Носков начал работать ресторанным певцом. Он исполнял западные хиты на английском языке, оттачивая голос и манеру. Для провинциального города это было необычно, и именно этот опыт позже сыграл решающую роль.
В конце 1970-х Николай уехал в Москву. Сначала он стал солистом ВИА «Ровесники», затем около полугода работал в ансамбле «Надежда», созданном Михаилом Плоткиным. Коллектив исполнял в основном песни Пахмутовой и Добронравова, но Носкова тянуло к более свободной, сложной музыке.
В 1981 году он вошел в группу «Москва», организованную Давидом Тухмановым. Вместе был записан альбом «НЛО», не ставший коммерческим успехом, но позже получивший репутацию недооцененного. После этого Носков недолго пел в ансамбле «Поющие сердца», а затем снова вернулся к работе в ресторанах.
«Парк Горького».
Парк Горького быстро добился всемирной славы.
Переломным моментом стал 1987 год. Продюсер Стас Намин задумал создать рок-группу западного образца, ориентированную на международную аудиторию. Для этого ему был нужен вокалист мирового уровня — и именно таким он посчитал Николая Носкова.
Группа получила название «Парк Горького». Музыканты сделали ставку на англоязычный репертуар и тяжелый звук. Дебютный альбом Gorky Park был записан в США и вышел в 1989 году. Сингл Bang и другие композиции попали в эфиры американских радиостанций, клипы транслировались на MTV, а сам альбом вошел в топ-200 Billboard.
Кульминацией стал Московский музыкальный фестиваль мира в «Лужниках», где «Парк Горького» выступал вместе с Scorpions, Bon Jovi, Ozzy Osbourne и другими мировыми звездами. Затем последовали гастроли по США и Европе. Для советского музыканта это был беспрецедентный успех.
Однако вскоре у Носкова начались проблемы с голосом, потребовалась операция на связках. Кроме того, его тянуло домой — в Москве его ждали жена и маленькая дочь. В начале 1990-х он принял решение покинуть группу и вернуться в Россию.
Сольная карьера Николая Носкова.
После возвращения Носков попробовал продолжить петь на английском — вместе с Дмитрием Четверговым он создал проект «Николай» и записал альбом Mother Russia. Пластинка не получила отклика ни в России, ни за рубежом.
Настоящая сольная карьера началась во второй половине 1990-х. Сотрудничество с Иосифом Пригожиным и смена репертуара привели к появлению альбома «Блажь» (1998), за которым последовали «Паранойя» и «Дышу тишиной». Эти работы сделали Носкова одним из самых узнаваемых и уважаемых вокалистов страны.
Его песни отличались от тогдашней поп-сцены: сложные мелодии, философские тексты, обращение к поэзии Гумилева, Пастернака, Есенина, Маяковского. Композиции «Это здорово», «Я тебя люблю», «На меньшее я не согласен», «Снег» стали настоящими хитами.
В 2000-е годы Носков активно гастролировал, выступал в Кремле, получал «Золотые граммофоны» и другие награды. Его репутация строилась не на скандалах, как это часто бывает на эстраде, а на качестве музыки.
Личная жизнь Николая Носкова.
Со своей будущей женой Мариной Шитовой Носков познакомился в Череповце, в период, когда работал ресторанным певцом. По воспоминаниям артиста, это была любовь с первого взгляда, однако отношения развивались неспешно. Роман длился около двух лет, прежде чем пара решила официально оформить брак. С тех пор супруги вместе более сорока лет.
Марина — конструктор женской одежды, окончила текстильный институт, но сознательно отказалась от профессиональной карьеры. В семье было принято решение, что Николай будет сосредоточен на работе, а жена — на доме и воспитании ребенка.
В 1990 году у супругов родилась дочь Екатерина. В детстве она старалась не афишировать, кто ее отец, и, по словам Носкова, даже просила его не приходить в школу на родительские собрания. Для нее было важно выстраивать отношения со сверстниками без привязки к известной фамилии. Со временем это изменилось — и уже во взрослом возрасте Екатерина открыто говорила о гордости за отца.
Позднее у Николая Носкова появились внуки — сначала две внучки, затем внук. Семья стала еще более закрытой от публичного пространства, а сам артист все чаще говорил о том, что с возрастом ценит тишину и домашний покой больше, чем внимание публики.
Состояние здоровья Николая Носкова.
28 марта 2017 года Николай Носков перенес ишемический инсульт. В тот день артист находился один на даче и почти сутки провел без медицинской помощи. Последствия оказались тяжелыми: нарушение речи, частичная утрата двигательных функций и необходимость срочной операции.
Носкову была проведена операция по удалению тромбов в шейном отделе, после чего начался долгий и сложный процесс реабилитации. Он включал медикаментозное лечение, массаж, физиотерапию и ежедневную работу с врачами. По словам близких, восстановление сопровождалось не только физическими, но и психологическими трудностями — периодами апатии и депрессии.
Особенно тяжело артист переживал потерю привычного контроля над телом. Правая рука долгое время оставалась обездвиженной, позже он получил травму ноги и был вынужден передвигаться с тростью, а затем — в инвалидной коляске. При этом вокальные функции пострадали меньше, чем речь: врачи говорили, что Носкову было легче петь, чем говорить.
Артист все реже дает концерты из-за состояния здоровья.
В 2018 году появлялись сообщения о повторном инсульте, однако они не подтвердились — артист проходил плановую реабилитацию в санатории. Несмотря на это, состояние здоровья оставалось нестабильным, и каждый выход на сцену требовал серьезной подготовки.
В 2019 году Носков вновь начал давать концерты, выпустив альбом «Живой». Одни поклонники восхищались силой духа артиста, другие же считали возвращение преждевременным.
«Со здоровьем все хорошо, реабилитация проходит в плановом режиме. Стараюсь следовать всем указаниям врача и постоянно заниматься лечебной гимнастикой, хоть заставить себя порой бывает непросто», — рассказывал артист в интервью «Телепрограмме» в 2021 году.
В последующие годы артист неоднократно отменял концерты из-за ухудшения самочувствия. В 2024 году артист перенес пневмонию, потребовавшую госпитализации и нового курса лечения, включая терапию, связанную с риском тромбообразования.
Где сейчас Николай Носков.
Сегодня Николай Носков живет в Подмосковье и ведет закрытый образ жизни. Он практически не посещает светские мероприятия, редко дает интервью и появляется на публике в основном в связи с концертами или значимыми музыкальными событиями.
«Я совершенно точно не чувствую, что прожил больше полувека, но я и не застрял в возрасте 25 лет. В тот момент я находился в вечном поиске, изображал из себя того, кем на самом деле не являлся. Сейчас я не расходую энергию на это, теперь я ищу чистоту в глазах других», — рассказывал Николай Носков журналу «Эстет».
Несмотря на серьезные ограничения по здоровью, Носков не завершил карьеру. Он продолжает выступать — чаще всего в формате сидячих концертов, с сокращенной программой и обязательными паузами. Некоторые концерты переносятся или отменяются в последний момент, что связано с объективным состоянием артиста.
В 2023—2024 годах Носков несколько раз выходил на сцену как приглашенный гость — в том числе на концертах, связанных с наследием группы «Парк Горького». Он публично поддержал версию коллектива, которую возрождает Стас Намин, и весной 2024 года впервые за долгое время появился на большой сцене «Крокус Сити Холла».
Параллельно артист планирует сольные выступления и продолжает реабилитацию. Его гастрольные планы регулярно корректируются: в декабре 2025 года тур был перенесен из-за ухудшения самочувствия.