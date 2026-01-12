В ГД предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, обязывающий всех работодателей проводить ежегодную индексацию заработных плат на уровне не ниже официальной инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ, разработанный на межфракционной основе, будет внесён на рассмотрение в понедельник. В соответствии с поправками в статью 134 Трудового кодекса, индексация должна осуществляться «не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год».
В настоящее время, хотя обязанность индексации для сохранения покупательной способности зарплат и установлена, конкретные сроки и периодичность её проведения законодательно не определены, что оставляет пространство для произвольных решений работодателей.
Авторы инициативы считают, что новая норма создаст более чёткий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав, обеспечит стабильность и прозрачность в трудовых отношениях, а также исключит неопределённость в вопросах сроков и частоты повышения оплаты труда.
Ранее сообщалось, что цены на такси в России взлетят ещё на 20%.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.