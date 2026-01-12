Роспотребнадзор рассказал об исследованиях готовой еды

«Сегодня в нормативной базе отсутствует единое определение этой категории продукции и учет ее технологических особенностей, что создает правовой пробел и повышает риски для потребителей. В этой связи Роспотребнадзором совместно со специалистами Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, включая технологов предприятий, входящих в ее состав, впервые дано определение “готовой еды”, — добавили в пресс-службе.