Роспотребнадзор рассказал об исследованиях готовой еды

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Более 60% проб из 900 образцов готовой еды, отобранной Роспотребнадзором в российских магазинах в 2025 году, не соответствовали санэпидтребованиям по микробиологическим показателям, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В 2025 году в розничной сети по всей России было отобрано 900 образцов готовой продукции. По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно‑эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора», — рассказали журналистам в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что это указывает на угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов при отсутствии специальных требований к сегменту «готовой еды».
«Сегодня в нормативной базе отсутствует единое определение этой категории продукции и учет ее технологических особенностей, что создает правовой пробел и повышает риски для потребителей. В этой связи Роспотребнадзором совместно со специалистами Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, включая технологов предприятий, входящих в ее состав, впервые дано определение “готовой еды”, — добавили в пресс-службе.