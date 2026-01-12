На Земле прошла магнитная буря: она стала второй по счету за 2026 год

В ночь на 11 января на Земле была зарегистрирована магнитная буря. Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это явление стало вторым по счету с начала 2026 года.
«Ночью произошла вторая магнитная буря января, сопровождавшаяся сильными полярными сияниями», — следует из сообщения в Telegram-канале лаборатории.
Магнитная буря началась из-за того, что к Земле прибыло облако плазмы от недавней слабой вспышки на Солнце.
Как рассказали в ИКИ РАН, сияние наблюдали в Кузбассе, на Южном Урале, в ХМАО, а также в отдельных районах Мурманской области. В Европе его видели от Скандинавии до Польши и Германии.
Северное сияние, достигавшее в разгар ночи наивысшей интенсивности, было видно даже на широте 50 градусов. Однако полюбоваться им помешала плохая погода: облака и осадки скрыли красочное небесное представление.
При этом пик сияния продолжался с 1:00 до 3:00 по мск. Однако в лаборатории объяснили, что из-за плохой погоды в ряде областей наблюдать за явлением было крайне сложно.
Согласно информации со спутников, Земля продолжает находиться в потоке солнечной плазмы. Это означает, что возможны дополнительные магнитные возмущения, подобные «афтершокам».
Первая магнитная буря наступившего года была зафиксирована в ночь на 3 января. Она стала следствием выброса плазмы от солнечной вспышки, произошедшей в последний день 2025 года.
Немногим ранее руководитель лаборатории ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что в 2026 году жителей планеты Земля ждет множество магнитных бурь. Их причиной станут корональные дыры, даже несмотря на общее уменьшение числа солнечных вспышек.
До этого лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщала, что в последние дни января произойдет парад трех ближайших к Солнцу планет. Это редкое событие их тесного сближения на небесной сфере.
По уточнениям, в этот день планеты и Солнце расположатся на небе так, что образуют почти ровный ромб, а затем разойдутся. Это уникальное явление, так как в следующий раз схождение произойдет только в 2038 году.