С 1 февраля повысят социальные выплаты. Какую прибавку получат семьи с детьми, пенсионеры и работники

В Севастополе будут проиндексированы выплаты на 5,4%. Например, ежемесячная выплата на содержание детей, переданных в приёмную семью, а также выплата на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) с 24 762 рублей увеличится до 26 100 рублей. Размер регионального материнского капитала вырастет с 141 059 рублей до 148 677 рублей. Единовременная денежная помощь детям школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей в городе Севастополе будет увеличена с 2021 рубля до 2131 рубля. Ежегодная денежная помощь на обеспечение детей из многодетных семей в период их обучения в общеобразовательной организации города Севастополя школьной и спортивной формой будет повышена с 3665 рублей до 3863 рублей.