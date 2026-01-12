С 1 февраля повысят социальные выплаты. Какую прибавку получат семьи с детьми, пенсионеры и работники

Кому повысят социальные выплаты с 1 февраля на федеральном уровне.
Крупная прибавка к социальным выплатам обычно проходит с 1 февраля. Состоится она и в 2026 году. В частности, повысят сразу целый ряд пособий семьям с детьми.
— Индексация коснётся единовременного пособия при рождении ребёнка. Размер пособия увеличится с 26 941,71 рубля до 28 773,75 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, выплачиваемое матерям, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией компании, увеличится с 10 103,83 рубля до 10 790,89 рубля, — рассказала Оксана Красовская.
Также будет проиндексировано пособие по безработице. Сейчас его максимальный размер составляет 15 044 рубля за первые три месяца и за остальные три месяца — 5880 рублей, а минимальный — 1764 рубля. С 1 февраля 2026 года пособие планируют проиндексировать на 6,8% — размер его составит 15 916,55 рубля за первые три месяца, за другие три месяца — 6 279,84 рубля, а минимальное пособие станет 1884 рубля.
— Будет проиндексирован и материнский капитал на 6,8%. Сейчас на первого ребёнка и на второго, который рождён (усыновлён) до 31 декабря 2019 года, размер выплат составляет 690 266,95 рубля (будет 737 205,10 рубля). На второго, рождённого (усыновлённого) после 2020 года, при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало, размер выплат сейчас составляет 912 162,09 рубля (будет 974 189,11 рубля). Доплата за второго ребёнка, если на первого семья получала уже материнский капитал, увеличится с 221 895,14 рубля до 236 984 рубля, — отметила Оксана Красовская.
По закону определённым категориям граждан установлены ежемесячные денежные выплаты и право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В частности, к ним относятся инвалиды войны; ветераны боевых действий (только из числа лиц определённых категорий, преимущественно военнослужащие); члены семей погибших (умерших) инвалидов войны; участников ВОВ и ветеранов боевых действий; члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц г. Ленинграда; инвалиды; дети-инвалиды; пострадавшие от радиации. Выплаты им тоже индексируют с 1 февраля.
Также будет произведена индексация социального пособия на погребение. Сейчас его размер составляет 9165,37 рубля, при индексации на 6,8% пособие вырастет до 9788, 62 рубля.
Какие региональные социальные выплаты повысят с 1 февраля и на сколько.
В Севастополе будут проиндексированы выплаты на 5,4%. Например, ежемесячная выплата на содержание детей, переданных в приёмную семью, а также выплата на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) с 24 762 рублей увеличится до 26 100 рублей. Размер регионального материнского капитала вырастет с 141 059 рублей до 148 677 рублей. Единовременная денежная помощь детям школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей в городе Севастополе будет увеличена с 2021 рубля до 2131 рубля. Ежегодная денежная помощь на обеспечение детей из многодетных семей в период их обучения в общеобразовательной организации города Севастополя школьной и спортивной формой будет повышена с 3665 рублей до 3863 рублей.
В Ульяновской области с 1 февраля 2026 года на 4% повысят целый ряд социальных выплат. Например, индексация коснётся ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье; ежемесячного денежного вознаграждения приёмным родителям; ежемесячной доплаты приёмным родителям, проживающим в сельской местности; ЕДВ на обеспечение проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; ЕДВ, ежемесячной пенсии за выслугу лет работникам противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований. И это далеко не полный список.
— В Магаданской области также будут проиндексированы на 4% следующие выплаты: ЕДВ ветеранам труда, жертвам политических репрессией, доплата к пенсии по потере кормильца, единовременная денежная выплата при рождении ребёнка и ежемесячная денежная выплата на ребёнка родителям-студентам, региональный материнский капитал, — добавила Оксана Красовская.