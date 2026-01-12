Снег будет идти в Москве минимум до пятницы, предупредили синоптики

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Снег будет идти в Москве как минимум до конца рабочей недели, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
«Двенадцатого января облачно, ночью снег, на юго-востоке области — сильный, местами гололед, температура в Москве — минус семь — минус пять градусов. Днем небольшой, местами умеренный снег, температура в Москве — минус пять — минус три градуса», — сообщили синоптики.
Как уточнили в Гидрометцентре, на следующий день также прогнозируются небольшой снег и облачность с температурой от минус десяти до минус восьми градусов ночью и от минус девяти до минус семи градусов днем.
«Четырнадцатого января облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью — местами. Температура ночью в Москве — минус 13 — минус 11 градусов, днем в Москве — минус десять — минус восемь градусов», — добавили синоптики.
По данным Гидрометцентра, в четверг также стоит ждать снежную погоду с температурой от минус 16 до минус 11 ночью и от минус 12 до минус семи днем.
«Шестнадцатого января облачно. Ночью небольшой снег, температура — минус 16 — минус 11 градусов. Днем снег, температура — минус 11 — минус шесть градусов. Ветер слабый», — рассказали синоптики.