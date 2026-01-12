В Каире россиянка выпрыгнула с балкона, спасаясь от насильника

В Каире гражданка России получила тяжёлые травмы, спасаясь от мужчины, ворвавшегося к ней в квартиру. По данным портала Cairo 24, злоумышленник проследил за тремя россиянками, вошедшими в жилой дом в районе Новый Каир, а спустя время проник в их квартиру через открытую дверь. В помещении он увидел одну из девушек, спавшую на диване, и пытался к ней приставать.