В Каире россиянка выпрыгнула с балкона, спасаясь от насильника

В Каире гражданка России получила тяжёлые травмы, спасаясь от мужчины, ворвавшегося к ней в квартиру. По данным портала Cairo 24, злоумышленник проследил за тремя россиянками, вошедшими в жилой дом в районе Новый Каир, а спустя время проник в их квартиру через открытую дверь. В помещении он увидел одну из девушек, спавшую на диване, и пытался к ней приставать.

Источник: Life.ru

Когда россиянка поняла, что в квартире посторонний, она выбежала на балкон и, спасаясь, прыгнула со второго этажа. В результате падения девушка получила переломы и была госпитализирована. Две другие россиянки вызвали полицию, и подозреваемого вскоре задержали.

В МВД Египта подтвердили инцидент, заявив, что мужчина пытался ограбить квартиру с иностранками, домогался одной из них и ранил ножницами другую. Обстоятельства происшествия сейчас проверяют следственные органы.

Ранее Life.ru писал, что в Египте ряд отелей ввёл ограничения на заселение одиноких мужчин. По данным АТОР, такие меры чаще действуют в семейных гостиницах и зависят от сезона и спроса. При этом к гражданам России подобные ограничения, как правило, не применяются.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.