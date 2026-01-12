В Каире россиянка выпрыгнула с балкона, спасаясь от насильника

Когда россиянка поняла, что в квартире посторонний, она выбежала на балкон и, спасаясь, прыгнула со второго этажа. В результате падения девушка получила переломы и была госпитализирована. Две другие россиянки вызвали полицию, и подозреваемого вскоре задержали.
В МВД Египта подтвердили инцидент, заявив, что мужчина пытался ограбить квартиру с иностранками, домогался одной из них и ранил ножницами другую. Обстоятельства происшествия сейчас проверяют следственные органы.
Ранее Life.ru писал, что в Египте ряд отелей ввёл ограничения на заселение одиноких мужчин. По данным АТОР, такие меры чаще действуют в семейных гостиницах и зависят от сезона и спроса. При этом к гражданам России подобные ограничения, как правило, не применяются.
