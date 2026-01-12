Жители ХМАО наблюдают в небе полярное сияние

Явление удалось увидеть в нескольких районах ХМАО.
Жители Сургутского района и нескольких городов ХМАО ночью 11 января наблюдали северное сияние. По словам очевидцев, всполохи на небе были заметны в поселке Федоровском, а также в Нижневартовске и Нефтеюганске.
«Слабое, но северное сияние», — цитируют слова подписчика в telegram-канале «SiTV Новости Сургута и Югры». Сообщения о полярном сиянии также появились в telegram-каналах «Типичный краб Нижневартовск» и «Это Юганск, детка!».
В Нижневартовске северное сияние наблюдали недолго. Местные жители сообщили, что небо быстро затянуло плотной облачностью.
Северное сияние в Нефтеюганске Северное сияние в Нижневартовске Северное сияние удалось снять жителям Сургутского района