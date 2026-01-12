Ричмонд
В Британии назвали причину захвата танкера Marinera: что этим хотел сказать Трамп

The Telegraph: Захват танкера Marinera стал сигналом Трампа для Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп использовал инцидент с захватом танкера Marinera для отправки сигнала главе российского государства Владимиру Путину. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на некоторых американских чиновников.

«Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился», — говорится в сообщении газеты.

Как сообщил источник, захват танкера и поддержка нового пакета санкций против России якобы должны были стать для президента РФ сигналом о необходимости «поспешить с процессом мирного урегулирования».

Танкер Marinera под российским флагом был задержан 7 января, о чем официально заявило европейское командование Вооруженных сил США.

В свою очередь ООН после захвата танкера РФ призвала США к соблюдению международного права. Тогда же МИД РФ обратился к США с просьбой немедленно прекратить незаконные действия против танкера Marinera.

