В Британии назвали причину захвата танкера Marinera: что этим хотел сказать Трамп

Президент США Дональд Трамп использовал инцидент с захватом танкера Marinera для отправки сигнала главе российского государства Владимиру Путину. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на некоторых американских чиновников.
«Он использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился», — говорится в сообщении газеты.
Как сообщил источник, захват танкера и поддержка нового пакета санкций против России якобы должны были стать для президента РФ сигналом о необходимости «поспешить с процессом мирного урегулирования».
Танкер Marinera под российским флагом был задержан 7 января, о чем официально заявило европейское командование Вооруженных сил США.
