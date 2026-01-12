Симоньян отметила подвиг супруги Мадуро, последовавшей за мужем в тюрьму

Жена венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силия Флорес, которая решила последовать за супругом в тюрьму в Соединённых Штатах, совершила подвиг, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она уточнила, что речь идёт о подвиге «покруче подвига декабристских жён».
«По поводу супруги Мадуро. Я хочу выразить ей восхищение её поступком… Американская тюрьма — это покруче, чем николаевская Сибирь, так что тот подвиг, который совершила супруга Мадуро, это покруче подвига декабристских жён», — сказала Симоньян.
Комментарий прозвучал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Напомним, американские военные нанесли удар по Венесуэле. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.
Трамп утверждает, что Венесуэла находится под контролем Соединённых Штатов.
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо рассказал, что американские военные не планировали увозить жену венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силию Флорес, она попросила забрать её вместе с супругом.
Ранее сообщалось, что посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров охарактеризовал операцию как крайне жестокую. По его словам, во время захвата президентского дворца вёлся ураганный огонь, погибли горничные и другие представители обслуживающего персонала.