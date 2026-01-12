Симоньян отметила подвиг супруги Мадуро, последовавшей за мужем в тюрьму

«По поводу супруги Мадуро. Я хочу выразить ей восхищение её поступком… Американская тюрьма — это покруче, чем николаевская Сибирь, так что тот подвиг, который совершила супруга Мадуро, это покруче подвига декабристских жён», — сказала Симоньян.