Житель Подмосковья через суд выиграл у BMW 400 млн рублей: это больше цены его машины в 36 раз

Mash: Россиянин отсудил 400 млн рублей у BMW из-за вентилятора.

Источник: Комсомольская правда

Более 400 миллионов рублей присудил суд выплатить автопроизводителю BMW в пользу жителя Подмосковья из-за дефекта вентилятора в его машине. Об этом пишет Mash.

По информации Mash, российский бизнесмен владел внедорожником X7 и подал иск из-за неработающей вентиляции передних кресел.

Первоначально суд обязал автоконцерн выплачивать неустойку до устранения дефекта, но компания обжаловала это решение и добилась его отмены.

В результате обжалования в Верховном суде решение было пересмотрено в пользу истца, и с компании взыскали требуемую компенсацию. Половину суммы выплаты предприниматель намерен пожертвовать на дроны для российских военных.

Машину автовладелец приобрел в 2021 году за 11 млн рублей.

Немногим ранее житель Югры приобрел подержанный Volkswagen Passat за 1,7 млн рублей и отсудил у автосалона 11 млн рублей.