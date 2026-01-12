Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры России. Глава государства подчеркнул, что этот день является признанием значимости их труда государством и обществом.
«Этот праздник олицетворяет высокое государственное и общественное признание значимости труда тех, для кого профессия прокурора стала делом всей жизни», — сказал в поздравлении Путин.
Он отметил, что, несмотря на смену эпох, работа в прокуратуре всегда требовала безупречного знания законов, убедительной аргументации, личной ответственности и принципиальной позиции.
Праздник был учрежден Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина 29 декабря 1995 года.
В рождественском поздравлении Владимир Путин выразил признательность Русской православной церкви и другим христианским конфессиям за их усилия, направленные на объединение общества.