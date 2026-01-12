Ричмонд
Обладателя «Эмми» и актёра из сериала «Закон и порядок» обвинили в сексуальном насилии над детьми

Американского актёра и режиссёра Тимоти Басфилда, известного по сериалу «Закон и порядок», обвиняют в сексуальном насилии над детьми. Как пишет The New York Times, судья в штате Нью-Мексико выдал ордер на его арест.

Источник: Life.ru

По данным издания, дело связано с двумя несовершеннолетними, которые снимались в проекте, где играл Басфилд. Расследование, как сообщается, началось в 2024 году после обращения медиков: сотрудники больницы попросили полицию проверить возможные эпизоды насилия в отношении детей.

Басфилд также снимался в сериалах «Западное крыло» и «Тридцать-с-чем-то».

Ранее в СМИ появилась история с обвинениями в адрес Джереми Реннера — актёра, известного по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel. С заявлениями выступила режиссёр И Чжоу: по её словам, между ними был конфликтный эпизод, который сопровождался давлением и угрозами. Реннер якобы отправлял ей интимные снимки, проявлял агрессию и в какой-то момент, когда отношения, по её версии, пошли на спад, мог угрожать обращением в миграционные службы.

