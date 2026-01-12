Обладателя «Эмми» и актёра из сериала «Закон и порядок» обвинили в сексуальном насилии над детьми

Ранее в СМИ появилась история с обвинениями в адрес Джереми Реннера — актёра, известного по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel. С заявлениями выступила режиссёр И Чжоу: по её словам, между ними был конфликтный эпизод, который сопровождался давлением и угрозами. Реннер якобы отправлял ей интимные снимки, проявлял агрессию и в какой-то момент, когда отношения, по её версии, пошли на спад, мог угрожать обращением в миграционные службы.