Обладателя «Эмми» и актёра из сериала «Закон и порядок» обвинили в сексуальном насилии над детьми

По данным издания, дело связано с двумя несовершеннолетними, которые снимались в проекте, где играл Басфилд. Расследование, как сообщается, началось в 2024 году после обращения медиков: сотрудники больницы попросили полицию проверить возможные эпизоды насилия в отношении детей.
Басфилд также снимался в сериалах «Западное крыло» и «Тридцать-с-чем-то».
Ранее в СМИ появилась история с обвинениями в адрес Джереми Реннера — актёра, известного по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel. С заявлениями выступила режиссёр И Чжоу: по её словам, между ними был конфликтный эпизод, который сопровождался давлением и угрозами. Реннер якобы отправлял ей интимные снимки, проявлял агрессию и в какой-то момент, когда отношения, по её версии, пошли на спад, мог угрожать обращением в миграционные службы.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.