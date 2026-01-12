Народный календарь. Как гадать по луковице на Сильвестра, 15 января

Православная церковь 15 января чтить память папы римского Сильвестра I. Он жил в IV веке и прославился тем, что поймал огромного морского змея Левиафана, тем самым отсрочив конец света.
Этот день на Руси имел свое значение, его называли днем Кура и Курки или просто Куриным праздником. Так, в этот день было принято тщательно чистить птичьи дворы. Существовало поверье, что именно на Кура семилетний черный петух может снести яйцо, из которого летом вылупится ужасный змей Василиск.
Чтобы защитить кур от злых сил, в курятниках вешали специальный черный камень с отверстием, который называли «куриным богом». Старшие женщины также окуривали курятники дымом от смолы и травы девясила. Это делалось для того, чтобы уберечь птицу от глазных болезней и отпугнуть злых духов, которых называли лихоманками.
Кроме того, в День святого Сильвестра было принято гадать на урожай. Брали ровно 12 луковиц, старались не плакать, посыпали каждую щепоткой соли и оставляли до утра на печи. Утром смотрели, какая по счету луковица намокла: это предсказывало, какой месяц следующим летом будет дождливым.
Приметы погоды.
Курица на одной ноге стоит — к стуже, хвостом вертит — к метели.
Петухи рано запели — оттепель предвещают, а если поздно вечером поют — жди перемены погоды.
Если куры рано спать легли, значит, будет стужа.
Гуси и утки в снегу купаются, а мыши вылезли из нор и в снегу резвятся — к потеплению.
Именины отмечают: Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сильвестр и Ульяна.