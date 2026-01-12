Россиянка попала в беду в Каире: Пыталась спастись от насильника и упала с балкона

Россиянка сорвалась с балкона в Каире, пытаясь спастись от преступника. Об этом информирует портал Cairo 24.
«В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый увидел, как трое россиянок вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта», — говорится в сообщении.
По данным издания, мужчина, войдя в помещение, увидел спящую гостью и попытался ее обнять. Испугавшись, женщина выпрыгнула с балкона второго этажа. Ее подруги вызвали сотрудников полиции, после чего злоумышленник был задержан.
Местная полиция сообщила, что целью злоумышленника стал грабеж квартиры, где проживали три иностранки. Он домогался одной из них и ранил ножницами другую.
